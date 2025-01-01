Меню
Роман Полански
Награды
Награды и номинации Романа Полански
Roman Polanski
Награды и номинации Романа Полански
Оскар 2003
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1981
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1975
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1969
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1976
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1981
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1969
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший фильм
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Best Direction
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2019
Гран-при жюри
Победитель
Green Drop Award
Победитель
Competition
Победитель
Best Film in a Foreign Language
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1962
FIPRESCI Prize
Победитель
Берлинале 2010
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1972
Документальный фильм
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1966
Золотой берлинский медведь
Победитель
Берлинале 1965
Специальный приз жюри
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
