Awards and nominations of Roman Polanski

Roman Polanski
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Achievement in Directing
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 1981 Academy Awards, USA 1981
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1975 Academy Awards, USA 1975
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1969 Academy Awards, USA 1969
Best Adapted Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2002 Cannes Film Festival 2002
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1976 Cannes Film Festival 1976
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1975 Golden Globes, USA 1975
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1981 Golden Globes, USA 1981
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1969 Golden Globes, USA 1969
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
Best Film
Winner
David Lean Award for Direction
Winner
BAFTA Awards 1975 BAFTA Awards 1975
Best Direction
Winner
Venice Film Festival 2019 Venice Film Festival 2019
Grand Jury Prize
Winner
Competition
Winner
Green Drop Award
Winner
Best Film in a Foreign Language
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Little Golden Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1993 Venice Film Festival 1993
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1962 Venice Film Festival 1962
FIPRESCI Prize
Winner
Berlin International Film Festival 2010 Berlin International Film Festival 2010
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1972 Berlin International Film Festival 1972
Documentary
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1966 Berlin International Film Festival 1966
Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1965 Berlin International Film Festival 1965
Special Prize of the Jury
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
