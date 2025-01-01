Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Roman Polanski
Awards
Awards and nominations of Roman Polanski
Roman Polanski
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Roman Polanski
Academy Awards, USA 2003
Best Achievement in Directing
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 1981
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1975
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1969
Best Adapted Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1976
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1975
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1981
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1969
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 2003
Best Film
Winner
David Lean Award for Direction
Winner
BAFTA Awards 1975
Best Direction
Winner
Venice Film Festival 2019
Grand Jury Prize
Winner
Competition
Winner
Green Drop Award
Winner
Best Film in a Foreign Language
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2011
Little Golden Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1993
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1962
FIPRESCI Prize
Winner
Berlin International Film Festival 2010
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1972
Documentary
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1966
Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1965
Special Prize of the Jury
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree