Пол Гринграсс
Награды
Награды и номинации Пол Гринграсс
Paul Greengrass
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Пол Гринграсс
Оскар 2007
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
David Lean Award for Direction
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
Alan Clarke Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA 2014
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Best Director
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
SIGNIS Award - Honorable Mention
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2002
Мировое кино
Победитель
Берлинале 2002
Золотой берлинский медведь
Победитель
Соревнование
Победитель
Берлинале 1989
Соревнование
Победитель
Соревнование
Победитель
Лучший фильм
Номинант
