Дерек «Даймонд» Дуглас — боксёр с невероятным потенциалом, но хаотичной, нестабильной манерой боя. Судьба даёт ему шанс: титульный поединок, который может навсегда изменить его жизнь. Дорога к чемпионскому поясу превращается в испытание на прочность. Внутри команды нарастают конфликты, спонсоры требуют шоу, соперник начинает играть по-грязному, а тени прошлого не отпускают Дерека. Боксеру предстоит выйти на ринг, чтобы победить не только соперника, но и собственных демонов.