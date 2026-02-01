Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Боксёр

Боксёр

Heavyweight 18+
О фильме

Дерек «Даймонд» Дуглас — боксёр с невероятным потенциалом, но хаотичной, нестабильной манерой боя. Судьба даёт ему шанс: титульный поединок, который может навсегда изменить его жизнь. Дорога к чемпионскому поясу превращается в испытание на прочность. Внутри команды нарастают конфликты, спонсоры требуют шоу, соперник начинает играть по-грязному, а тени прошлого не отпускают Дерека. Боксеру предстоит выйти на ринг, чтобы победить не только соперника, но и собственных демонов.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 26 февраля 2026
Премьера в мире 26 февраля 2026
Сборы в мире $458
Производство Blackwater Pictures, Silver Milk Production
Другие названия
Heavyweight
Режиссер
Кристофер Энтони
В ролях
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Сиенна Гиллори
Сиенна Гиллори
Блейк Харрисон
Блейк Харрисон
Джейми Бамбер
Джейми Бамбер
Адриан Лукис
Адриан Лукис
Рейтинг фильма

7.6
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Отзывы о фильме

