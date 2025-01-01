Меню
Джейсон Айзекс
Награды
Награды и номинации Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Награды и номинации Джейсон Айзекс
Золотой глобус 2008
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Actor
Номинант
