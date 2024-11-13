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Love Letters
Билеты от 1500₽
Киноафиша Love Letters

Спектакль Love Letters

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Love Letters» с Гошей Куценко и Екатериной Климовой

История любви через письма

Спектакль «Love Letters» рассказывает о любви и жизни через переписку двух главных героев — Он и Она. В течение всей своей жизни они пишут друг другу письма, делясь откровениями и переживаниями. Эта переписка становится живым отражением их судеб и любви.

Сюжет

Он и Она не вместе, не по чьей-то вине, просто так сложились их пути. Она — талантливая, страстная и яркая. Он — целеустремлённый, честный и умный. Их история любви отражена в коробке писем, каждое из которых — способ прикоснуться к любимому человеку, рассказать эпизод из своей жизни и получить ответ. Письма не начинаются с признаний и не заканчиваются «люблю». Каждое письмо само по себе свидетельство любви.

Актуальность и интерпретация

Пьеса, написанная в 1980-е годы, сохраняет свою актуальность и сегодня. Герои произведения писали письма, но не смогли перевести свою любовь из слов в реальность. Такой сюжет в наше время можно назвать «виртуальным романом». Эта история тонко и умно написана, и, будучи классикой XX века, продолжается в репертуаре лучших актёров мировой сцены.

Режиссура и исполнение

Мы тщательно подбирали дуэт, чтобы найти идеальное сочетание страстной женственности и бескомпромиссной мужественности. И нашли его. «Love Letters» — это спектакль, который позволяет прикоснуться к глубинам человеческих чувств и переживаний.

Режиссер
Дайнюс Казлаускас
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
20:00 от 1500 ₽
27 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
20:00 от 1500 ₽

В других городах

Пермь, 17 ноября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 18 ноября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 2000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Friends with benefits. Рецензия на спектакль Love Letters с Куценко и Климовой

Пьеса «Любовные письма» ― отличный диалоговый текст, где актёры могут показать всё своё мастерство. Повествование строится на диалоге через письма героев, то есть спрятаться за сценографией или режиссурой не получится. Разберём спектакль Love Letters, в главных ролях Гоша Куценко и Екатерина Климова, режиссёр Дайнюс Казлаускас.

 

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Фотографии

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Юбилей спектакля «Love Letters» с Гошей Куценко и Екатериной Климовой 7 ноября на сцене Московского международного Дома музыки состоялся двухсотый показ спектакля «Love Letters», который исполняют актеры Гоша Куценко и Екатерина Климова.
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13 ноября 2024 10:30
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