Спектакль Дорогая Елена Сергеевна

Премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» с Екатериной Климовой

Театр «Ателье», известный как крупнейший частный театр России, рад представить новую постановку «Дорогая Елена Сергеевна». В прошлом сезоне театр отпраздновал свое 30-летие, и эта премьера станет ярким событием его юбилейного года.

Сюжет

В спектакле, основанном на пьесе Людмилы Разумовской, выпускники престижного колледжа приходят к своей учительнице с цветами, однако их намерения далеко не безобидны. Они планируют завладеть ключом от сейфа, чтобы подменить свои экзаменационные работы. Для некоторых из них это вопрос жизни и смерти, для других — игра в самоутверждение.

На первый взгляд, простая затея перерастает в жестокое столкновение поколений, убеждений и мировоззрений. Вопрос, который ставит спектакль: кто кого? Каковы границы дозволенного в стремлении к успеху?

Создатели

Автор пьесы: Людмила Разумовская

Людмила Разумовская Режиссер: Павел Пархоменко

Павел Пархоменко Продюсер: Эльшан Мамедов

Актерский состав

В спектакле задействованы:

Екатерина Климова

Даня Киселёв

Дарья Балабанова

Сергей Занемонец

Станислав Кардашев

*В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами.

Премьера спекталя «Дорогая Елена Сергеевна» в Петербурге

Премьерные показы состоятся 10 июня 2025 года в 19:00 на сцене театра им. Комиссаржевской.

Не упустите шанс стать свидетелем остросюжетной драмы, которая заставит задуматься о вечных вопросах морали и этики!