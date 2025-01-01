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Дорогая Елена Сергеевна
Киноафиша Дорогая Елена Сергеевна

Спектакль Дорогая Елена Сергеевна

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» с Екатериной Климовой

Театр «Ателье», известный как крупнейший частный театр России, рад представить новую постановку «Дорогая Елена Сергеевна». В прошлом сезоне театр отпраздновал свое 30-летие, и эта премьера станет ярким событием его юбилейного года.

Сюжет

В спектакле, основанном на пьесе Людмилы Разумовской, выпускники престижного колледжа приходят к своей учительнице с цветами, однако их намерения далеко не безобидны. Они планируют завладеть ключом от сейфа, чтобы подменить свои экзаменационные работы. Для некоторых из них это вопрос жизни и смерти, для других — игра в самоутверждение.

На первый взгляд, простая затея перерастает в жестокое столкновение поколений, убеждений и мировоззрений. Вопрос, который ставит спектакль: кто кого? Каковы границы дозволенного в стремлении к успеху?

Создатели

  • Автор пьесы: Людмила Разумовская
  • Режиссер: Павел Пархоменко
  • Продюсер: Эльшан Мамедов

Актерский состав

В спектакле задействованы:

  • Екатерина Климова
  • Даня Киселёв
  • Дарья Балабанова
  • Сергей Занемонец
  • Станислав Кардашев

*В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами.

Премьера спекталя «Дорогая Елена Сергеевна» в Петербурге

Премьерные показы состоятся 10 июня 2025 года в 19:00 на сцене театра им. Комиссаржевской.

Не упустите шанс стать свидетелем остросюжетной драмы, которая заставит задуматься о вечных вопросах морали и этики!

Режиссер
Павел Пархоменко
В ролях
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Дарья Балабанова
Дарья Балабанова
Арсений Вейс
Даниил Киселёв
Даниил Киселёв
Станислав Кардашев

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 3 октября
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00 от 2000 ₽

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