Нив Кэмпбелл
Награды
Neve Campbell
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Нив Кэмпбелл
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Female Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2000
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Female Performance
Номинант
