Софи Лорен
Награды
Награды и номинации Софи Лорен
Sophia Loren
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Софи Лорен
Оскар 1991
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1962
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1965
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1961
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 1995
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1977
World Film Favorite - Female
Победитель
Золотой глобус 1969
World Film Favorite - Female
Победитель
Золотой глобус 1965
World Film Favorite - Female
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1964
World Film Favorite - Female
Победитель
Золотой глобус 1971
World Film Favorite - Female
Номинант
Золотой глобус 1966
World Film Favorite - Female
Номинант
Золотой глобус 1961
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best Foreign Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2002
Pietro Bianchi Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1998
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1958
Лучшая актриса
Победитель
ММКФ 1997
Почетный приз
Победитель
Берлинале 1994
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
ММКФ 1965
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
