Дэвид Швиммер
Награды
Награды и номинации Дэвида Швиммера
David Schwimmer
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Дэвида Швиммера
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 1997
Худшая новая звезда
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
