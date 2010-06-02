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Киноафиша Рецензии «Секс в большом городе 2»: Рецензия Киноафиши

«Секс в большом городе 2»: Рецензия Киноафиши

2 июня 2010 00:00
«Секс в большом городе 2»: Рецензия Киноафиши

Старая гвардия – местами, пожалуй, даже слишком старая – тем не менее снова в деле. Постоянного режиссера и сценариста гвардейцев Майкла Патрика Кинга пробирает настолько, что примерно к середине фильма он проговаривается и выпаливает: «Пролетая где-то над Африкой, я начала задумываться о человеческих отношениях». Тот факт, что Кинг и его героини начали задумываться, пока «прокладывали путь в лабиринте менопаузы», – уже должен насторожить, однако тревога ложная: итогом мыслительных усилий стало всего-навсего навязчивое представление няниной груди (меланхоличное, но неотступное потряхивание вышеупомянутой грудью на протяжении минут двадцати, с небольшими перерывами, делает фильм своеобразным аналогом раннего немецкого порно), а также исповедь Пенелопы Крус, признающейся в своих еженощных коленопреклоненных молитвах о поднятии… фондового рынка, как ни странно. Вообще, исповеди – не самая сильная сторона Sex and the City 2 (а равно, впрочем, и просто Sex and the City): гораздо легче режиссеру удаются репризы и модные дефиле, с которыми он поочередно и путает искусство киноделия. Если убрать показы гламурных нарядов и выдающиеся шутки про «зажеванные трусики», в полусухом остатке будет обретено лишь вялотекущее закадровое нытье о вреде дивана и телевизора для семейной жизни и о неразрешимости глобальных мировых проблем, например: в какой же, наконец, угол поставить шкафчик, пока подруги с переменным успехом регулируют гормональный баланс.

Однако расстановкой шкафчиков миссия героинь не исчерпывается. Вдоволь нагулявшись на гей-свадьбе, с лебедями и Лайзой Миннелли, где все приглашенные состоят не из живых клеток, а из кленового сиропа и белой шоколадной глазури, – обезжиренная, рафинированная и дезодорированная четверка отправляется в Абу-Даби: своим могучим примером освободить женщину Востока от векового угнетения и открыть ей райские врата шопинга и гламура. До недавнего времени бытовало мнение, будто главная угроза для исламской цивилизации – американские спецназовцы, мечтающие очистить Арабские Эмираты от арабов и эмиров. Благодаря Майклу Патрику Кингу мы знаем теперь, что это мнение было ошибочным: настоящая угроза для исламской цивилизации – обитательницы американских мегаполисов, едущие продвигать истинные ценности на Ближний Восток и скупающие там по дешевке ценности рангом пониже. Хотя, естественно, сами они ни о каких ценностях, за вычетом, разумеется, движимых и недвижимых, отнюдь не помышляют, а лишь скромно (процитируем снова Майкла Патрика Кинга, которого лет эдак через сто будут чтить не меньше, чем его однофамильцев Дона Кинга, Стивена Кинга и Мартина Лютера Кинга, не говоря уж о просто Мартине Лютере) «прокладывают путь в лабиринте менопаузы» – в полной гормонии с Менотавром, упитанным золотым тельцом, который когда-то унес на своей спине Европу, а теперь готовится вынести туда же остальной мир. С точки зрения этого тельца, из всех видов любви к ближнему любовь к Ближнему Востоку сейчас наиболее модный и актуальный тренд. Точнее, конечно, любовь к ближневосточной нефти и ближневосточному туристическому сервису.

Vlad Dracula

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