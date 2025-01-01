Меню
Мариса Томей
Награды
Награды и номинации Мариса Томей
Marisa Tomei
Награды и номинации Мариса Томей
Оскар 1993
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 2009
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2002
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1992
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Лучший поцелуй
Победитель
Best Breakthrough Performance
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
