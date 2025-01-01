Меню
Дональд Сазерленд
Награды
Награды и номинации Дональда Сазерленда
Donald Sutherland
Награды и номинации Дональда Сазерленда
Оскар 2018
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1996
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Fondazione Mimmo Rotella Award
Победитель
Золотая малина 1990
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший злодей
Номинант
