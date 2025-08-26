Netflix заполучил права на новый сериал с Мэттью Макконахи от создателя «Настоящего детектива»

Ранее появилась информация, что Макконахи и Ник Пиццолатто также работают над детективным фильмом по книжному циклу о Майке Хаммере.

Ник Пиццолатто, прославившийся как автор сценария первых трех сезонов антологии «Настоящий детектив», готовит новый сериал, главную роль в котором исполнил Мэттью Макконахи. Также в актерский состав должен войти Коул Хаузер («Йеллоустоун»). Пока безымянный проект вызвал большой ажиотаж среди крупнейших американских стримингов. В итоге борьбу за права выиграл Netflix, опередив Amazon и Apple. Производством шоу займется компания Skydance Sports.

О сюжете предстоящего сериала информации пока немного. Как передает The Hollywood Reporter, это будет история о двух братьях, которых воплотят Макконахи и Хаузер. Примечательно, что ранее актеры вместе снялись в «Под кайфом и в смятении» (1993) Ричарда Линклейтера. Учитывая, что в реализации этого «братского проекта» принимает участие Skydance Sports, вполне вероятно, что главные герои будут как-то связаны со спортом. Важно отметить, что эта идея не имеет отношения к комедии AppleTV+ о братьях, которых должны сыграть Макконахи и Вуди Харрельсона.

После выхода «Джентльменов» (2020) Макконахи несколько лет не снимался, но теперь возобновил активную актерскую карьеру. Так, 5 сентября на Международном кинофестивале в Торонто с ним в главной роли состоится премьера триллера о выживании «Школьный автобус». На этом же смотре будет впервые показан Easy’s Waltz с Аль Пачино и Винсом Воном. — Пиццолатто поставил эту картину по собственному сценарию.