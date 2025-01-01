Меню
Оливер Платт
Награды и номинации Оливера Платта
Oliver Platt
Награды и номинации Оливера Платта
Золотой глобус 2005
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
