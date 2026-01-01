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Оуэн Уилсон
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Награды и номинации Оуэна Уилсона
Owen Wilson
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Награды и номинации Оуэна Уилсона
Оскар 2002
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотая малина 2017
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2003
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Best Team
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2006
Best On-Screen Team
Победитель
Best On-Screen Team
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший поцелуй
Победитель
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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