Пол Радд
Награды
Награды и номинации Пола Радда
Paul Rudd
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Пола Радда
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Narrator
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший герой
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучший герой
Номинант
Лучший герой
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший WTF момент
Номинант
Лучший WTF момент
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Best Musical Performance
Номинант
Best Musical Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
