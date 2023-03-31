Тест: какой ты детектив из кино?
Давай узнаем, кто ты из сыщиков: авантюристка Одри, педантичный Пуаро или эксцентричный Бланк.
На платформе Netflix вышла криминальная комедия «Убийство в Париже» — история, продолжающая «Убийство на яхте» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. По случаю яркой онлайн-премьеры предлагаем вспомнить некоторых выдающихся сыщиков из последних релизов. У этих героев хочется многому научиться, но что если в тебе уже есть что-то от знаменитых детективов? Смешная поклонница головоломок или мрачный молодой писатель — тест подскажет, с кем из персонажей у тебя больше всего общего.