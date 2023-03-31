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Киноафиша Новости Тест: какой ты детектив из кино?

Тест: какой ты детектив из кино?

31 марта 2023 13:00
Тест: какой ты детектив из кино?

Давай узнаем, кто ты из сыщиков: авантюристка Одри, педантичный Пуаро или эксцентричный Бланк.

На платформе Netflix вышла криминальная комедия «Убийство в Париже» — история, продолжающая «Убийство на яхте» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. По случаю яркой онлайн-премьеры предлагаем вспомнить некоторых выдающихся сыщиков из последних релизов. У этих героев хочется многому научиться, но что если в тебе уже есть что-то от знаменитых детективов? Смешная поклонница головоломок или мрачный молодой писатель — тест подскажет, с кем из персонажей у тебя больше всего общего.

Ольга Корф
Ольга Корф
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