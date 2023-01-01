Актер и комик Карен Арутюнов родился 22 января 1983 года в Тбилиси, а детство провел в Астрахани. По образованию юрист. К шоу-бизнесу приобщился в молодости, играя в КВН. Позже присоединился к коллективу Comedy Club, выступая со стендапом. Параллельно снимался в других юмористических телепроектах, включая «Звонок» и «Смех без правил». В дальнейшем работал в качестве продюсера и сценариста, поучаствовав, в частности, в создании фильма «Подарок с характером» с Михаилом Галустяном в главной роли. Вместе с братом основал студию звукозаписи под названием Movie Mood. Вскоре попробовал себя в качестве актера дубляжа, озвучив ряд фильмов, а в 2022 появился в роли Драгана в популярном сериале «Бедный олигарх». Большую популярность Арутюнову принесли вирусные скетчи из TikTok, в которых он разговаривает с автомобильным навигатором.