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Карен Арутюнов
Карен Арутюнов
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Карен Арутюнов

Дата рождения
22 января 1983
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Тбилиси, СССР (Грузия)

Биография Карен Арутюнов

Актер и комик Карен Арутюнов родился 22 января 1983 года в Тбилиси, а детство провел в Астрахани. По образованию юрист. К шоу-бизнесу приобщился в молодости, играя в КВН. Позже присоединился к коллективу Comedy Club, выступая со стендапом. Параллельно снимался в других юмористических телепроектах, включая «Звонок» и «Смех без правил». В дальнейшем работал в качестве продюсера и сценариста, поучаствовав, в частности, в создании фильма «Подарок с характером» с Михаилом Галустяном в главной роли. Вместе с братом основал студию звукозаписи под названием Movie Mood. Вскоре попробовал себя в качестве актера дубляжа, озвучив ряд фильмов, а в 2022 появился в роли Драгана в популярном сериале «Бедный олигарх». Большую популярность Арутюнову принесли вирусные скетчи из TikTok, в которых он разговаривает с автомобильным навигатором.

Популярные фильмы

Миша портит все 0.0
Миша портит все (2020)
Бедный олигарх 0.0
Бедный олигарх (2022)
Stand Up 0.0
Stand Up (2013)

Фильмография Карен Арутюнов

Жанр
Год
Все 4 Сериалы 4 Сценарист 1 Актер 3
Отмороженные
Отмороженные
фантастика, комедия 2023, Россия
Бедный олигарх
Бедный олигарх
комедия, драма 2022, Россия
Миша портит все
Миша портит все
комедия, телешоу 2020, Россия
Stand Up
Stand Up
комедия, телешоу 2013, Россия
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