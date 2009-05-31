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Маргарита Силаева
Margarita Silaeva
Киноафиша
Персоны
Маргарита Силаева
Маргарита Силаева
Margarita Silaeva
Дата рождения
31 мая 2009
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.1
Один маленький ночной секрет
(2023)
7.2
Кибердеревня
(2023)
7.1
Опасная близость
(2025)
Фильмография Маргарита Силаева
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Музыка
Семейный
Фантастика
Год
Все
2026
2025
2024
2023
Все
8
Фильмы
5
Сериалы
3
Актриса
8
Двойная жизнь Ми
музыка, драма, комедия
2026, Беларусь
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5.6
Ждун 2
Zhdun 2
комедия, семейный
2026, Россия
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Билеты
7.1
Опасная близость
драма
2025, Россия
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5.7
Ждун
Zhdun
комедия, семейный
2025, Россия
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Билеты
4.7
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драма, мелодрама
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7.2
Кибердеревня
комедия, фантастика
2023, Россия
8.1
Один маленький ночной секрет
Odin malenkiy nochnoy sekret
драма
2023, Россия
5.4
Кибердеревня. Новый год
Kiberderevnya. Novyy god
комедия, фантастика
2023, Россия
Смотреть трейлер
Новости о Маргарита Силаева
Теперь их двое: вышел трейлер комедии «Ждун 2»
Идеальная жизнь Елизаветы Боярской начинает рушиться в трейлере сериала «Опасная близость»
Начались съемки второго сезона сериала «Кибердеревня»
Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667