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Киноафиша Новости Новости о сериалах и фильмах в жанре комедия

Новости о сериалах и фильмах в жанре комедия

22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Скарлетт Йоханссон и ее сестры отправляются на свадьбу матери в трейлере фильма «Она сказала “Да!”» Скарлетт Йоханссон и ее сестры отправляются на свадьбу матери в трейлере фильма «Она сказала “Да!”» Отчасти автобиографический фильм Кристин Скотт Дэвис, над сценарием которого она работала вместе со своим мужем Джоном Миклтуэйтом.
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11 июля 2025 16:25
Ян Цапник сбегает в Дагестан и открывает чудо-заведение в трейлере комедии «Атель-Матель» Ян Цапник сбегает в Дагестан и открывает чудо-заведение в трейлере комедии «Атель-Матель» В фильме Кавказ изображен как отчасти сказочное пространство, где царят уют и дружелюбие.
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11 июля 2025 15:37
Антон Богданов знакомится с Вовочкой, Чукчей и Тещей в трейлере комедии «Герои анекдотов» Антон Богданов знакомится с Вовочкой, Чукчей и Тещей в трейлере комедии «Герои анекдотов» Новый продюсерский проект Сарика Андреасяна.
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9 июля 2025 13:30
Шеф-повар Жюльет Армане возвращается в родные края в трейлере фильма «Рецепт счастья» Шеф-повар Жюльет Армане возвращается в родные края в трейлере фильма «Рецепт счастья» Оригинальное название фильма — «Уехать однажды».
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8 июля 2025 14:48
Семья московских таксистов получает суперсилы в трейлере сериала «Баранкины и камни силы» Семья московских таксистов получает суперсилы в трейлере сериала «Баранкины и камни силы» Премьера состоится 7 августа.
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7 июля 2025 16:50
Никита Кологривый изводит Максима Лагашкина в трейлере комедии «Семейный призрак» Никита Кологривый изводит Максима Лагашкина в трейлере комедии «Семейный призрак» Главные женские роли исполнили Оксана Акиньшина и Кристина Корбут.
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4 июля 2025 18:00
Кевин Джеймс и Кристина Риччи отбиваются от киллеров в трейлере боевика «Взвести курки» Кевин Джеймс и Кристина Риччи отбиваются от киллеров в трейлере боевика «Взвести курки» Взрывной экшен сопровождается легким юмором.
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2 июля 2025 14:36
Райан Гослинг отправляется в космос в трейлере фильма «Проект “Аве Мария”» Райан Гослинг отправляется в космос в трейлере фильма «Проект “Аве Мария”» Мировая премьера намечена на 20 марта 2026 года.
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1 июля 2025 17:33
Пикапер Аскар Ильясов соперничает с психологом Светланой Ивановой в трейлере сериала «Циники» Пикапер Аскар Ильясов соперничает с психологом Светланой Ивановой в трейлере сериала «Циники» Новая история о любви между противоположностями.
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1 июля 2025 10:31
Ушлый финансовый коуч сбегает в лес к Гоше Куценко в трейлере сериала «Хутор» Ушлый финансовый коуч сбегает в лес к Гоше Куценко в трейлере сериала «Хутор» Новая вариация «Холопа».
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26 июня 2025 11:23
Ченнинг Татум сбегает из тюрьмы и знакомится с Кирстен Данст в трейлере фильма «Грабитель с крыши» Ченнинг Татум сбегает из тюрьмы и знакомится с Кирстен Данст в трейлере фильма «Грабитель с крыши» Забавная история о воришке, который пытается наладить свою жизнь.
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25 июня 2025 17:38
Девушка ищет новый смысл жизни в трейлере теплой инди-драмы «Прости, детка» Девушка ищет новый смысл жизни в трейлере теплой инди-драмы «Прости, детка» Фильм произвел фурор на минувшем кинофестивале «Сандэнс».
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25 июня 2025 17:12
Дакота Джонсон и Адриа Архона оказываются в любовном перекрестном огне в трейлере комедии «Нескромные» Дакота Джонсон и Адриа Архона оказываются в любовном перекрестном огне в трейлере комедии «Нескромные» Релиз в отечественных кинотеатрах состоится 25 сентября.
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24 июня 2025 16:59
Обезображенный Питер Динклэйдж сносит головы шваброй в трейлере нового «Токсичного мстителя» Обезображенный Питер Динклэйдж сносит головы шваброй в трейлере нового «Токсичного мстителя» Ща буит мясо.
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23 июня 2025 10:33
Кто же он такой? Вышел трейлер комедии «Патруль. Миссия Тамби» Кто же он такой? Вышел трейлер комедии «Патруль. Миссия Тамби» Фильм стартует в российских кинотеатрах 26 июня
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21 июня 2025 10:49
София Каштанова навлекает на себя проклятие в трейлере ромкома «Укради мою мечту» София Каштанова навлекает на себя проклятие в трейлере ромкома «Укради мою мечту» Легкая летняя комедия с щепоткой магии.
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19 июня 2025 11:23
Лариса Гузеева тусуется с любовником Павлом Деревянко в трейлере сериала «Три сестры» Лариса Гузеева тусуется с любовником Павлом Деревянко в трейлере сериала «Три сестры» Вольное переосмысление одноименной пьесы Антона Чехова
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17 июня 2025 15:04
Лиам Нисон объединяется с Памелой Андерсон в трейлере нового «Голого пистолета» Лиам Нисон объединяется с Памелой Андерсон в трейлере нового «Голого пистолета» Бравый сын Фрэнка Дребина спасает мир.
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16 июня 2025 16:59
Борис Дергачев ставит Шекспира на сцене тюрьмы в трейлере сериала «Театральная зона» Борис Дергачев ставит Шекспира на сцене тюрьмы в трейлере сериала «Театральная зона» Искусство против понятий.
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16 июня 2025 15:39
Инкассаторы Эдди Мерфи и Пит Дэвидсон попадают в облаву в трейлере комедийного экшена «Ограбление» Инкассаторы Эдди Мерфи и Пит Дэвидсон попадают в облаву в трейлере комедийного экшена «Ограбление» Премьера фильма состоится 6 августа на стрим-сервисе Prime Video.
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10 июня 2025 15:49
Убийственная комедия: вышел трейлер индийского фильма «Хаусфул 5» Убийственная комедия: вышел трейлер индийского фильма «Хаусфул 5» Искрометное зрелище в духе «Мальчишника в Вегасе».
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5 июня 2025 11:22
Хелен Миррен и Пирс Броснан становятся сыщиками в трейлере комедии «Клуб убийств по четвергам» Хелен Миррен и Пирс Броснан становятся сыщиками в трейлере комедии «Клуб убийств по четвергам» Премьера на стриминге состоится 28 августа.
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30 мая 2025 15:25
Киану Ривз становится ангелом-хранителем Азиза Ансари в трейлере комедии Good Fortune Киану Ривз становится ангелом-хранителем Азиза Ансари в трейлере комедии Good Fortune Не исключено, что картина выйдет в российский прокат.
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28 мая 2025 23:09
В прокат выходит комедия «Пара на пару» В прокат выходит комедия «Пара на пару» Субтильный интеллигент пытается вернуть жену, которая ушла к фанату спорта и охоты.
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21 мая 2025 12:04
Леон Кемстач становится единым целым с роботом в трейлере комедии «(Не)искусственный интеллект» Леон Кемстач становится единым целым с роботом в трейлере комедии «(Не)искусственный интеллект» Специально для съемок был изготовлен уникальный для российского кино экзоскелет.
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16 мая 2025 17:23
Роман Постовалов и его подопечный переносятся в прошлое в трейлере комедии «Артек. Сквозь столетия» Роман Постовалов и его подопечный переносятся в прошлое в трейлере комедии «Артек. Сквозь столетия» Релиз будет приурочен к 100-летнему юбилею знаменитого детского лагеря.
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13 мая 2025 11:02
Маргарет Куолли расследует деятельность Криса Эванса в трейлере комедии Итана Коэна Honey Don’t! Маргарет Куолли расследует деятельность Криса Эванса в трейлере комедии Итана Коэна Honey Don’t! Мировая премьера состоится на Каннском кинофестивале, который стартует 13 мая.
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12 мая 2025 10:37
Милана Хаметова предотвращает ограбление в лагере в трейлере комедии «Не одна дома 2» Милана Хаметова предотвращает ограбление в лагере в трейлере комедии «Не одна дома 2» Сиквел фильма 2023 года.
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9 мая 2025 18:52
Идрис Эльба и Джон Сина становятся коммандос в трейлере веселого боевика «Главы государств» Идрис Эльба и Джон Сина становятся коммандос в трейлере веселого боевика «Главы государств» Режиссером выступает Илья Найшуллер.
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24 апреля 2025 15:40
Смиты снова в деле: вышел трейлер восьмого сезона «Рика и Морти» Смиты снова в деле: вышел трейлер восьмого сезона «Рика и Морти» Шоу возвращается после двухлетнего перерыва, если не считать спин-офф «Рик и Морти: Аниме» (2024).
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23 апреля 2025 10:36
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
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