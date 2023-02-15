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Киноафиша Новости Создатель «Мандалорца» объяснил, почему Дин Джарин и Грогу воссоединились так скоро

Создатель «Мандалорца» объяснил, почему Дин Джарин и Грогу воссоединились так скоро

15 февраля 2023 15:25
Создатель «Мандалорца» объяснил, почему Дин Джарин и Грогу воссоединились так скоро

Джон Фавро не планировал надолго разлучать героев.

Многие полагали, что после эмоционального расставания Дина Джарина и Грогу в финале второго сезона «Мандалорца» персонажи воссоединятся нескоро, однако они встретились вновь уже в «Книге Бобы Фетта». В интервью изданию Empire создатель космического вестерна Джон Фавро объяснил:

«Мы не могли устроить полный перезапуск истории, но будет интересно узнать мнения людей, которые не смотрели «Книгу Бобы Фетта». Это шоу было своего рода способом скоротать время перед третьим сезоном «Мандалорца». Вы уже видели, каким был Мандо без Малыша Йоды, а мы знаем, каким был Грогу без мандалорца — ни у кого из них по отдельности дела не шли хорошо. Их воссоединение стало отличным сюжетным поворотом, который позволил нам вернуться в третий сезон, сохранив их дуэт».

Несмотря на то, что Грогу в итоге отказался от своего большого будущего в качестве джедая, для Фавро и команды было крайне важно показать в качестве ученика Люка Скайуокера и затронуть тему выбора. Это, по мнению Фавро, открывает для персонажа большие перспективы в будущем:

«У нас есть этот интересный герой, который в какой-то мере прошел обучение у джедаев, обладает даром Силы, но еще приобщается к мандалорской культуре и может выбирать. Это ко многому обязывает, но также и многое открывает для него. Исторически сложилось, что мандалорцы разработали свои доспехи и орудия, чтобы иметь возможность на равных противостоять джедаям. Для рассказчика это открывает огромный творческий простор».

Третий сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ 1 марта.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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