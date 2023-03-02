Сигурни Уивер сыграет с Майлзом Теллером и Аней Тейлор-Джой в экшен-фильме о любви «Ущелье»

В актерском составе романтического экшена The Gorge («Ущелье»), на ведущие роли в котором утверждены Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик») и Аня Тейлор-Джой («Прошлой ночью в Сохо»), произошло еще одно крупное пополнение. Согласно Deadline, к касту проекта присоединилась трехкратная номинантка на премию «Оскар» Сигурни Уивер («Аватар: Путь воды»).

Подробности сюжета ленты и персонажей пока не раскрываются, но руководство компании Apple Original Films и студии Skydance возлагает на фильм очень большие надежды. Режиссером выступит Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж», «Черный телефон»). Сценарий написал Зак Дин («Война будущего», «24 часа на жизнь»), сумевший продать свой текст за довольно солидную сумму, что свидетельствует о большом потенциале проекта. Теллер, Дерриксон и Дин также вошли в команду исполнительных продюсеров вместе с С. Робертом Каргиллом и Шеррил Кларк. Дату старта съемок пока не огласили, но производство картины точно начнется в этом году.

Уивер недавно закончила работу над мини-сериалом «Потерянные цветы Элис Харт», а в конце мая ее можно будет увидеть в фестивальном триллере Пола Шредера «Тихий садовник». В декабре 2024 года голливудская легенда появится в третьей части «Аватара» Джеймса Кэмерона.