Рок-группа Райли Кио добивается славы в новом трейлере мини-сериала «Дейзи Джонс и The Six»

Amazon презентовал полноценный трейлер многосерийной музыкальной драмы «Дейзи Джонс и The Six», повествующей о взлете и падении вымышленного рок-коллектива. Мини-сериал с Райли Кио и Сэмом Клафлином в главных ролях стартует на Amazon Prime Video 3 марта сразу с трех эпизодов.

Основное действие шоу развернется 1970-х годах. В центре повествования — многообещающая молодая певица Дейзи Джонс (Кио), которая становится участницей музыкальной группы The Six, возглавляемой женатым солистом Билли Данном (Клафлин). Благодаря мощной химии и таланту они быстро добиваются огромного успеха, однако сценические отношения очень скоро перетекают в личные, что отражается на супруге Данна. Для всех становится большой неожиданностью, когда на пике славы группа объявляет о распаде, а спустя десятилетия участники решают раскрыть истинную причину прекращения концертной деятельности.

В основу шоу лег роман писательницы Тейлор Дженкинс Рейд. Cоздателями экранизаци выступают авторы «500 дней лета» Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер. Главным режиссером значится Джеймс Понсольдт («Лови момент», «Сфера»), а в остальной исполнительский ансамбль вошли Камила Морроне, Сьюки Уотерхаус, Тимоти Олифант, Джош Уайтхаус, Себастьян Чакон, Уилл Харрисон и Набийя Бе.