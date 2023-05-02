Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Юра дворник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Молодой геймер становится профессиональным автогонщиком в трейлере фильма «Гран Туризмо»

Молодой геймер становится профессиональным автогонщиком в трейлере фильма «Гран Туризмо»

2 мая 2023 17:03
Молодой геймер становится профессиональным автогонщиком в трейлере фильма «Гран Туризмо»

Режиссером экранизации знаменитой видеоигры выступил создатель «Района №9».

Студия Sony Pictures представила первый официальный трейлер высокооктанового гоночного экшена «Гран Туризмо» (Gran Turismo), основанного на одноименной игровой франшизе. За режиссуру фильма отвечает создатель «Района №9» Нил Бломкамп, а главные роли сыграли Арчи Мадекве, Дэвид Харбор и Орландо Блум.

Фильм вдохновлен реальной историей британского гонщика Янна Марденборо — именно его сыграл Мадекве. С самого детства протагонист грезит автогонками, а свои навыки вождения он практикует на игровых симуляторах PlayStation. Однажды молодой геймер становится участником инновационной программы GT Academy, организованной компаниями Nissan и Sony. Благодаря уникальному соревнованию, объединяющему реальный и виртуальный миры, главному герою удается переквалифицироваться в настоящие гонщики. Справляться с трудностями ему помогает опытный наставник в лице тренера Джека Солтера (Харбор).

Сценарий написали номинанты на премию «Оскар» Зак Бэйлин («Король Ричард») и Джейсон Холл («Снайпер»). В остальной актерский состав вошли Даррен Барнет, Джимон Хонсу, Джери Холливэлл, Томас Кречман, Джоша Страдовски и Дэниел Пуиг.

Премьера «Гран Туризмо» намечена на 11 августа.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов Читать далее 28 апреля 2023
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов Читать далее 2 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов Читать далее 29 апреля 2023
Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Читать далее 1 мая 2023
Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях Читать далее 29 апреля 2023
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года Читать далее 1 мая 2023
Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Читать далее 3 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов Читать далее 30 апреля 2023
От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна» От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна» Читать далее 28 апреля 2023
В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов Читать далее 1 мая 2023
Related video