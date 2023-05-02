Молодой геймер становится профессиональным автогонщиком в трейлере фильма «Гран Туризмо»

Студия Sony Pictures представила первый официальный трейлер высокооктанового гоночного экшена «Гран Туризмо» (Gran Turismo), основанного на одноименной игровой франшизе. За режиссуру фильма отвечает создатель «Района №9» Нил Бломкамп, а главные роли сыграли Арчи Мадекве, Дэвид Харбор и Орландо Блум.

Фильм вдохновлен реальной историей британского гонщика Янна Марденборо — именно его сыграл Мадекве. С самого детства протагонист грезит автогонками, а свои навыки вождения он практикует на игровых симуляторах PlayStation. Однажды молодой геймер становится участником инновационной программы GT Academy, организованной компаниями Nissan и Sony. Благодаря уникальному соревнованию, объединяющему реальный и виртуальный миры, главному герою удается переквалифицироваться в настоящие гонщики. Справляться с трудностями ему помогает опытный наставник в лице тренера Джека Солтера (Харбор).

Сценарий написали номинанты на премию «Оскар» Зак Бэйлин («Король Ричард») и Джейсон Холл («Снайпер»). В остальной актерский состав вошли Даррен Барнет, Джимон Хонсу, Джери Холливэлл, Томас Кречман, Джоша Страдовски и Дэниел Пуиг.

Премьера «Гран Туризмо» намечена на 11 августа.