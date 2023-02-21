Майкл Китон исполнит главную роль в комедии «Гудрич»

После нескольких лет жанровых экспериментов, Майкл Китон вновь решил вернуться к комедиям. Как сообщает Deadline, актер исполнит ведущую роль в семейной ленте «Гудрич» (Goodrich). Постановкой картины по своему сценарию займется Холли Мейерс-Шайер, до этого снявшая ромком с Риз Уизерспун «В гостях у Элис».

Действие развернется в современном Лос-Анджелесе в период праздников, а в центре сюжета окажется торговец произведениями искусства Энди Гудрич (Китон), чья жизнь в одночасье начинает разваливаться на глазах. Начинается все с того, что вторая молодая жена Гудрича бросает его и отправляется на 90-дневную реабилитацию, при этом угрожая разводом. Оставшись без супруги, протагонисту приходится самостоятельно ухаживать за двумя девятилетними близнецами, однако полностью посвятить себя отцовству он совершенно не готов. В итоге главный герой решает обратиться за помощью к взрослой беременной дочке от первого брака по имени Грейс, благодаря чему он превращается в по-настоящему достойного родителя.

Исполнительным продюсером проекта выступит Эми Паскаль («Человек-паук: Нет пути домой», «Морбиус»). Съемки «Гудрича» начнутся в апреле. В этом году Китона можно будет увидеть в образе Бэтмена во супергеройском блокбастере «Флэш», после чего он появится в своем втором режиссерском проекте — нуарном триллере «Нокс уходит».