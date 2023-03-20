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Дензел Вашингтон договаривается о роли в «Гладиаторе 2»

20 марта 2023 11:31
Дензел Вашингтон договаривается о роли в «Гладиаторе 2»

Для актера и Ридли Скотта это будет уже второй совместный проект.

В актерском составе «Гладиатора 2» произошло звездное пополнение. Как передает Deadline, к исполнительскому ансамблю сиквела присоединился двукратный обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон. Переговоры уже на финальной стадии. Для актера масштабный пеплум станет вторым совместным проектом с режиссером Ридли Скоттом после криминальной драмы «Гангстер» (2007). Ранее роли во второй части получили Пол Мескал («Солнце мое») и Барри Кеоган («Банши Инишерина»).

Действие развернется спустя десятилетия после драматической развязки оригинала. Центральным героем продолжения станет повзрослевший Луций Верус (Мескал) — сын Люсиллы (Конни Нильсен) и племянник Коммода (Хоакин Феникс). На его мировоззрение кардинально повлиял героически погибший генерал Максимус (Рассел Кроу), в концовке одолевший коварного дядю Луция. Кеоган изобразит императора Гету, а роль Вашингтона пока не раскрывается. Исполнитель известен своей избирательностью в проектах, но, по данным инсайдеров, артисту очень понравилась роль. После личной встречи со Скоттом он сразу же согласился.

С семьей Ридли Скотта у Вашингтона давняя связь. Ранее артист сыграл в пяти проектах покойного брата мэтра, Тони Скотта: «Багровый прилив» (1995), «Гнев» (2004), «Дежавю» (2006), «Опасные пассажиры поезда 123» (2009) и «Неуправляемый» (2010).

Сценарий «Гладиатора 2» написал Дэвид Скарпа («Все деньги мира», «Наполеон»). Съемки в мае или июне. Студия Paramount выпустит фильм 22 ноября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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