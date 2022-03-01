Что означает концовка «Эйфории»: все знаменательные события финальной серии

О чем была последняя серия «Эйфории»?

28 февраля состоялся финал «Эйфории» – главного сериала о поколении Z. В какой-то степени восьмой эпизод плавно перетекает из седьмого. Не зря предыдущая серия закончилась фразой «продолжение следует…». Пьеса Лекси разворачивается с новой силой, Эш и Феско противостоят полиции, а Ру разбавляет все воспоминаниями из прошлого и будущего. Другие герои перестают быть простыми наблюдателями представления и берут все в свои руки.

Эйфория

Эш и Феско

Самой драматичной линией финала стала история братьев-наркодилеров. Оказавшись в ловушке из-за приближающегося отряда полиции, герои должны как можно скорее принять решение. Ко всему прочему, на диване лежит убитый Кастер, а Фей в состоянии шока наблюдает за происходящим. Если Феско пытается спасти Эша и взять всю ответственность на себя, то младший брат готов биться до последнего. Трагическая развязка стала, пожалуй, сильнейшим моментом всего сериала. Пока Лекси, судорожно проверяя сообщения, ждет своего нового друга, раненый герой Ангуса Клауда становится свидетелем убийства самого родного человека.

Эш из «Эйфории»

Минута славы Лекси

После того как в первом сезоне Сэм Левинсон оставил персонажа Мод Апатоу в тени остальных героев, второй сезон раскрыл молодую девушку с новых, порой неожиданных сторон. В самый разгар пьесы на сцену выбегает озлобленная Кэсси и выливает на сестру всю злость после расставания с Нейтом. Однако постановку так просто не испортить – благодаря гениальности Лекси и верности ее команды, настоящие эмоции органично вплетаются в материю спектакля. Зрительный зал ликует, скандирует имя юного режиссера и ждет продолжения шоу. Виновнице шумихи не остается ничего, кроме как взять себя в руки и достойно завершить начатое.

Лекси из «Эйфории»

Кэсси и Мэдди

Конфликт двух бывших подруг достигает кульминации на школьном спектакле. Следом за Кэсси на сцену забирается Мэдди, но ей нужны вовсе не слова, а возможность поквитаться с той, которая ее предала. После нескольких пощечин и игр в догонялки девушки оказываются в женском туалете, где и происходит один из самых важных диалогов сериала. Уставшая Кэсси произносит, что Нейт бросил ее еще до завершения пьесы. На что Мэдди отвечает: «Не переживай, это только начало». В столь минималистичной сцене Левинсон демонстрирует, как одна девушка, выбравшись из абьюзивных отношений, «передает эстафету» другой. Остается только надеяться, что Кэсси удастся спасти себя раньше, чем это сделала ее сверстница.

Кэсси и Мэдди из «Эйфории»

Нейт и его отец Кэл

После того как Лекси высмеяла главного красавца школы, тот, едва сдерживая агрессию, выбегает из зала и уходит в неизвестном направлении. Вскоре становится ясно, что парень держит путь к отцу – виновнику всех его психологических проблем. Вместо криков, обвинений и рукоприкладства герой выбирает более разумное решение – позволить во всем разобраться сотрудникам полиции. Второй сезон показал, что Нейт, будучи одним из самых противоречивых персонажей, понемногу все же встает на тропу искупления и исцеления.

Нейт из «Эйфории»

Ру и Эллиот

В этом сезоне было немало новых героев. Одним из них стал Эллиот – приятель Ру, с которым она употребляла запрещенные вещества. Крики героини Зендеи наконец сменились благодарностью за то, что персонаж Доминика Файка и Джулс в конечном итоге спасли ее от гибели. Дружба двух наркозависимых подростков изначально выглядела сомнительной затеей, и, несмотря на глубокую привязанность и родственность душ, оба героя понимают, что им лучше быть по отдельности.

Ру и Эллиот из «Эйфории»

Ру и Джулс

Главная романтическая линия сериала закономерно приходит к своему концу (или, быть может, на время оставляет девушек в одиночестве). Благодаря воспоминаниям Ру, мы узнаем, что она не держит зла на бывшую девушку, а их переглядывания во время пьесы с самого начала наталкивают на мысль о неизбежном разговоре. Однако и в этот раз Сэм Левинсон избегает мелодраматизма и, вместо слезливой беседы, мастерски демонстрирует зрителю, как может завершиться первая любовь – с отчетливым чувством того, что иногда нужно просто отпустить человека.