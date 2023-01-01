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Элементарные частицы
Элементарные частицы, 2006: актеры и роли
Atomised/Elementarteilchen
Элементарные частицы
2006 / Германия
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Элементарные частицы, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оскар Рёлер
Oskar Roehler
В ролях
Морис Блябтрой
Кристиан Ульмен
Christian Ulmen
Мартина Гедек
Martina Gedeck
Франка Потенте
Franka Potente
Нина Хосс
Nina Hoss
Уве Оксенкнехт
Uwe Ochsenknecht
Ульрике Кринер
Ulrike Kriener
Коринна Харфух
Corinna Harfouch
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Переводчик
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