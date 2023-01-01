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Элементарные частицы
Киноафиша Фильмы Элементарные частицы Элементарные частицы, 2006: актеры и роли
Atomised/Elementarteilchen Элементарные частицы 2006 / Германия
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Элементарные частицы, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оскар Рёлер Оскар Рёлер Oskar Roehler
В ролях
Морис Блябтрой Кристиан Ульмен Кристиан Ульмен Christian Ulmen Мартина Гедек Martina Gedeck Франка Потенте Франка Потенте Franka Potente Нина Хосс Нина Хосс Nina Hoss Уве Оксенкнехт Уве Оксенкнехт Uwe Ochsenknecht Ульрике Кринер Ulrike Kriener Коринна Харфух Corinna Harfouch
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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