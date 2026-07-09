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Постер фильма Охотник на людей
7.2
Охотник на людей - Трейлер
Киноафиша Фильмы Охотник на людей
7.2

Охотник на людей

, 1986
Manhunter
США / криминал, детектив, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Охотник на людей
7.2
Охотник на людей - Трейлер
Охотник на людей  Трейлер

О фильме

Основой для фильма является роман «Красный дракон» Томаса Харриса. Агент ФБР пытается идти по следу опасного преступника, которому дали прозвище «Зубная Фея». Чтобы поиски были более эффективны, детектив вступает в контакт с Ганнибалом Лектером, заключённым в тюремную психиатрическую клинику, с тем чтобы тот помог ему проникнуть во внутренний мир убийцы. Ганнибал Лектер сам является маньяком и потому ему легче, чем обычному человеку, разобраться в мотивах «Зубной Феи».

В ролях

Уильям Петерсен
Will Graham
Том Нунен
Том Нунен
Francis Dollarhyde
Дэннис Фарина
Дэннис Фарина
Jack Crawford
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Dr. Lecktor
Ким Грайст
Molly Graham
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Reba
Стивен Лэнг
Стивен Лэнг
Freddy Lounds
Бенджамин Хендриксон
Dr. Chilton
Крис Эллиот
Крис Эллиот
Майкл Тэлботт
Geehan
Дэн Батлер
Пол Перри
Режиссер Майкл Манн
Сценарист Майкл Манн, Томас Харрис
Композитор Мишель Рубини, The Reds
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1986
Премьера онлайн 5 декабря 2009
Премьера в мире 15 августа 1986
Дата выхода
6 августа 1987 Австралия M
24 февраля 1989 Великобритания 18
4 мая 1989 Венгрия 18
29 января 1987 Германия 16
2 июля 2026 Греция
10 мая 1988 Испания 12
18 марта 1987 Италия
15 августа 1986 Канада
22 июня 1989 Нидерланды 12
3 ноября 1989 Португалия M/16
15 августа 1986 США
4 января 1988 Турция
21 апреля 1987 Франция TP

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $8 624 009
Производство De Laurentiis Entertainment Group (DEG), Red Dragon Productions S.A.
Другие названия
Manhunter, Blutmond, Cazador de hombres, El sabueso, Охотник на людей, 1987大懸案, Az embervadász, Caçada ao Amanhecer, Caçador de Assassinos, Cacería humana, Cervený drak, Czerwony smok, Dragão Vermelho, Hunter, İnsan Avcısı, İnsan ovçusu, Keiji Gurahamu Kôri tsuita Yokubô, Le Sixième Sens, Lovac na ljude, Lovec lidí, Lovec ľudí, Łowca, Manhunter - Caçador de Assassinos, Manhunter - Frammenti di un omicidio, Manhunter - Roter Drache, Manhunter: The Pursuit of Hannibal Lecter, O anthropokynigos, Odam ovchisi, Psykopaatin jäljillä, Psykopaten, Red Dragon, Red Dragon: The Curse of Hannibal Lecter, Red Dragon: The Pursuit of Hannibal Lecter, Red Dragon/Rekutâ Hakase no Chinmoku, Röda draken, Roter Drache, Sabueso, Tuzak, Žmoniu medžiotojas, Ο ανθρωποκυνηγός, Адам аулаушы, Ловац на људе, Мисливець на людей, Преследвачът, मैनहंटर, 一九八七大懸案, 刑事グラハム　凍りついた欲望, Blutmond - Roter Drache, Ловец на хора

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Охотник на людей - Трейлер
Охотник на людей Трейлер
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Отзывы о фильме

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