Основой для фильма является роман «Красный дракон» Томаса Харриса. Агент ФБР пытается идти по следу опасного преступника, которому дали прозвище «Зубная Фея». Чтобы поиски были более эффективны, детектив вступает в контакт с Ганнибалом Лектером, заключённым в тюремную психиатрическую клинику, с тем чтобы тот помог ему проникнуть во внутренний мир убийцы. Ганнибал Лектер сам является маньяком и потому ему легче, чем обычному человеку, разобраться в мотивах «Зубной Феи».
|6 августа 1987
|Австралия
|M
|24 февраля 1989
|Великобритания
|18
|4 мая 1989
|Венгрия
|18
|29 января 1987
|Германия
|16
|2 июля 2026
|Греция
|10 мая 1988
|Испания
|12
|18 марта 1987
|Италия
|15 августа 1986
|Канада
|22 июня 1989
|Нидерланды
|12
|3 ноября 1989
|Португалия
|M/16
|15 августа 1986
|США
|4 января 1988
|Турция
|21 апреля 1987
|Франция
|TP