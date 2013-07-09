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Постер фильма Мариус
6.7
Мариус - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мариус
6.7

Мариус

, 2013
Marius
Франция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Мариус
6.7
Мариус - Трейлер
Мариус  Трейлер

О фильме

В живописном порту Марселя держит небольшой бар старик Цезарь вместе со своим сыном Мариусом. Молодой человек не хочет связывать свою жизнь с баром, он, каждый день наблюдая, как в порт заходят и уходят корабли, мечтает о путешествиях и новых, неизведанных странах. К парню приходит симпатичная девушка Фанни, работающая на местном рынке. Фанни влюблена в Мариуса, но парень все время смотрит в море. Однажды к девушке решает посвататься друг Цезаря Оноре. Мариусу предстоит выбрать, что для него важнее — путешествия и дальние страны или любовь.

В ролях

Даниель Отой
Даниель Отой
César
Рафаэль Персонас
Рафаэль Персонас
Marius
Жан-Пьер Дарруссен
Жан-Пьер Дарруссен
Panisse
Мари-Анн Шазель
Мари-Анн Шазель
Honorine
Николя Воде
M. Brun
Даниэль Рюссо
Escartefigue
Рюфюс
Рюфюс
Piquoiseau
Жан-Луи Барселона
Frisepoulet
Чарли Нельсон
Роже Суза
Лоран Фернандес
Мишель Ферраччи
Режиссер Даниель Отой
Сценарист Даниель Отой, Марсель Паньоль
Композитор Александр Депла
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 9 июля 2013
Дата выхода
10 июля 2013 Бельгия
29 ноября 2013 Великобритания
10 июля 2013 Германия
29 ноября 2013 Ирландия
4 июля 2014 США
9 июля 2013 Франция U
10 июля 2013 Швейцария 6

Где посмотреть фильм

ОККО
Сборы в мире $2 249 781
Производство Les Films Alain Sarde, Zack Films, Pathé
Другие названия
Marius, Мариус, 愛似狂潮

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Трейлеры фильма

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Мариус - Трейлер
Мариус Трейлер
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Отзывы о фильме

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