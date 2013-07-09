В живописном порту Марселя держит небольшой бар старик Цезарь вместе со своим сыном Мариусом. Молодой человек не хочет связывать свою жизнь с баром, он, каждый день наблюдая, как в порт заходят и уходят корабли, мечтает о путешествиях и новых, неизведанных странах. К парню приходит симпатичная девушка Фанни, работающая на местном рынке. Фанни влюблена в Мариуса, но парень все время смотрит в море. Однажды к девушке решает посвататься друг Цезаря Оноре. Мариусу предстоит выбрать, что для него важнее — путешествия и дальние страны или любовь.

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