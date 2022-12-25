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Постер фильма Властелин тайной горы
6.3
Киноафиша Фильмы Властелин тайной горы
6.3

Властелин тайной горы

, 2022
Krakonosovo tajemství
Чехия, Германия, Словакия / семейный, фэнтези / 18+
Постер фильма Властелин тайной горы
6.3

О фильме

Замок у подножия гор достаётся Штепану, который приезжает туда с невестой Бланкой и младшим братом Адамом. По дороге они сбивают девушку, и только Адам решает ей помочь. В замке он находит древнюю книгу с намёками на спрятанные сокровища, но расшифровать её невозможно даже при помощи местного этнографа. Положение осложняется, когда появляется загадочный незнакомец с предложением помочь — но только на своих условиях. Братьям нужно выбрать: доверять ему или искать сокровища самим.

В ролях

Дэвид Швеглик
Krakonos
Leona
Liduska
Jan Nedbal
Adam
Ондрей Сокол
Jirácek
Dominika Moravkova
Blanka
Якуб Прахар
Stepán
Мартин Губа
Správce
Диана Морова
Liduscina maminka
Jakub Bartak
Honzík
Олаф Бурмайстер
Lékárník
Стирад Гётц
Jan Vondrácek
Режиссер Питер Бебяк
Сценарист Barbara Johnsonová
Композитор Juraj Dobrakov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / Германия / Словакия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 25 декабря 2022

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Производство Ceská Televize, DNA Production
Другие названия
Krakonosovo tajemství, Kalnu karaļa noslēpums, Krakonos Geheimnis, Krakonošovo tajemství, Krakonošovo tajomstvo, Sekret władcy gór, Властелин тайной горы

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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