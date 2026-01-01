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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Олаф Бурмайстер
Olaf Burmeister
Киноафиша
Персоны
Олаф Бурмайстер
Олаф Бурмайстер
Olaf Burmeister
Дата рождения
1 января 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Альтентрептов, Германия
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Любовь за стеной
(2009)
6.3
Властелин тайной горы
(2022)
Фильмография Олаф Бурмайстер
6.3
Властелин тайной горы
Krakonosovo tajemství
семейный, фэнтези
2022, Чехия / Германия / Словакия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Любовь за стеной
Beloved Berlin Wall / Liebe Mauer
драма
2009, Германия
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