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Олаф Бурмайстер Olaf Burmeister
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Олаф Бурмайстер

Olaf Burmeister

Дата рождения
1 января 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Альтентрептов, Германия
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Драматический актёр

Популярные фильмы

Любовь за стеной 7.4
Любовь за стеной (2009)
Властелин тайной горы 6.3
Властелин тайной горы (2022)

Фильмография Олаф Бурмайстер

Властелин тайной горы 6.3
Властелин тайной горы Krakonosovo tajemství
семейный, фэнтези 2022, Чехия / Германия / Словакия
Любовь за стеной 7.4
Любовь за стеной Beloved Berlin Wall / Liebe Mauer
драма 2009, Германия
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