Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Зальцбург: Тоска
Киноафиша Фильмы Зальцбург: Тоска

Зальцбург: Тоска

, 2018
Salzburg: Tosca
Австрия / опера / 18+
Билеты
Билеты
Постер фильма Зальцбург: Тоска
Билеты

О фильме

Главное украшение афиши Зальцбургского Пасхального фестиваля — «Тоска» под музыкальным руководством Кристиана Тилеманна. Австрийский режиссер Михаэль Штурмингер решительно переносит действие из наполеоновского Рима начала XIX века в современный мир, выбрав для своей постановки эстетику мафиозных хроник и криминальных блокбастеров. История превратилась в «идеальный триллер», который критики единодушно сравнивали с фильмами Мартина Скорсезе — в частности, со «Славными парнями». Система здесь — мафия, а Скарпиа (Людовик Тезье) — её главарь, окруженный вооруженной до зубов охраной. И герой Тезье настолько зловещ и мощен, что знатоки и любители классической «Тоски» увидят совсем иной финал… «Тоска» Штурмингера — это чистый нуар, полный классических клише гангстерских фильмов, но поданных с таким осознанным самообладанием и иронией, что они стали идеальной сценой для этой кинематографичной истории. Сценографы Ренате Мартин и Андреас Донхаузер (работающие под брендом donmartin supersets) создали роскошные декорации, которые во многом определили успех спектакля: бетонный подземный паркинг, где происходит погоня и перестрелка; стильная резиденция главаря мафии с воссозданными интерьерами палаццо Фарнезе и знаковыми штрихами современности (дорогая кофемашина, велотренажёр и безупречные костюмы от кутюр); яркая неоновая вывеска IL DIVO на крыше замка, где казнят Каравадосси (Александр Антоненко). Немецкая сопрано Аня Хартерос создала образ Флории Тоски не просто как ревнивой певицы, а как сломленной женщины, которая почти наивно верила в добро и теперь обнаруживает, насколько далеко может зайти в борьбе за любовь. Знаменитую арию «Vissi d’arte» певица исполнила не как громогласную молитву, а как проникновенное признание, к тому же — лёжа на столе (поза, в которой сохранить вокальный контроль невероятно сложно!), без единого намёка на нехватку дыхания, проблем с опорой или интонацией. Дерзкий и динамичный спектакль Штурмингера с первых нот задаёт идеальный тон, заставляя зрителя забыть о статичности оперы и погрузиться в кинематографичный экшен; а неожиданный сюжетный твист в финале доводит режиссёрский подход до логичного конца.

В ролях

Аня Хартерос
Александр Антоненко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2018

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино ЦДМ
19:30 от 1200 ₽
Полное расписание и билеты

«Зальцбург: Тоска» в кинотеатрах

пт 24
Как купить билеты на сеанс фильма «Зальцбург: Тоска»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
19:30 от 1200 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Не выбрасываю ёршик каждые 2 месяца: замачиваю на 30 минут в этом чудо-растворе — и он снова белоснежный, без налёта и вони
Мамочка с детьми просит уступить нижнюю полку в поезде? Отвечаю одной фразой — и семейство уносит ветром
Можно ли укладывать новые полы на старый ламинат или линолеум: одна ошибка поднимет всё покрытие дыбом
«Вокзал для двоих» любят все — но вот дословно процитировать его сможет не каждый (тест)
Финал ЧМ тот еще стыд для «бело-голубых»: а вот 5 сериалов из Аргентины закончились действительно хорошо
Чуть не уснула во время финала ЧМ-2026: эти 3 свежих триллера оказались в 100 раз напряжённее — дыхание замирает. Учись, Месси!
Месси опозорился в финале ЧМ-26, но все равно лучший в истории: один фильм Netflix это доказал раз и навсегда
Тест для тех, кто любит ребусы и кино СССР: угадайте 5 зашифрованных фильмов (даже 3/5 наберут не все)
Спросил у ИИ, какое фэнтези – лучшее после «Властелина колец»: «Игра престолов» «пролетела», как фанера над Москвой
Новую мини-дораму от Netflix смотреть одно удовольствие: уже получила 7.7 на IMDb за «идеальный хронометраж» – всего 8 серий
Как Маша попала к Медведю — уже никто и не помнит: дружба началась с забытой серии, набравшей 215 000 000 просмотров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше