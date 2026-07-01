Главное украшение афиши Зальцбургского Пасхального фестиваля — «Тоска» под музыкальным руководством Кристиана Тилеманна. Австрийский режиссер Михаэль Штурмингер решительно переносит действие из наполеоновского Рима начала XIX века в современный мир, выбрав для своей постановки эстетику мафиозных хроник и криминальных блокбастеров. История превратилась в «идеальный триллер», который критики единодушно сравнивали с фильмами Мартина Скорсезе — в частности, со «Славными парнями». Система здесь — мафия, а Скарпиа (Людовик Тезье) — её главарь, окруженный вооруженной до зубов охраной. И герой Тезье настолько зловещ и мощен, что знатоки и любители классической «Тоски» увидят совсем иной финал… «Тоска» Штурмингера — это чистый нуар, полный классических клише гангстерских фильмов, но поданных с таким осознанным самообладанием и иронией, что они стали идеальной сценой для этой кинематографичной истории. Сценографы Ренате Мартин и Андреас Донхаузер (работающие под брендом donmartin supersets) создали роскошные декорации, которые во многом определили успех спектакля: бетонный подземный паркинг, где происходит погоня и перестрелка; стильная резиденция главаря мафии с воссозданными интерьерами палаццо Фарнезе и знаковыми штрихами современности (дорогая кофемашина, велотренажёр и безупречные костюмы от кутюр); яркая неоновая вывеска IL DIVO на крыше замка, где казнят Каравадосси (Александр Антоненко). Немецкая сопрано Аня Хартерос создала образ Флории Тоски не просто как ревнивой певицы, а как сломленной женщины, которая почти наивно верила в добро и теперь обнаруживает, насколько далеко может зайти в борьбе за любовь. Знаменитую арию «Vissi d’arte» певица исполнила не как громогласную молитву, а как проникновенное признание, к тому же — лёжа на столе (поза, в которой сохранить вокальный контроль невероятно сложно!), без единого намёка на нехватку дыхания, проблем с опорой или интонацией. Дерзкий и динамичный спектакль Штурмингера с первых нот задаёт идеальный тон, заставляя зрителя забыть о статичности оперы и погрузиться в кинематографичный экшен; а неожиданный сюжетный твист в финале доводит режиссёрский подход до логичного конца.