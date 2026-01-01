20 июня в рамках проекта КАРО/АРТ состоится прямая трансляция оперы-эпопеи Сергея Прокофьева в грандиозной постановке Андрея Кончаловского. «Война и мир» в масштабной постановке Мариинского театра на сцене Большого: две сотни артистов, тысяча костюмов и шестьдесят тонн декораций. Один из самых сложных в художественном и техническом отношениях спектаклей Мариинского театра по праву является жемчужиной его репертуара. Выразительная работа кинорежиссёра Андрея Кончаловского отличается исключительной зрелищностью и размахом: картины изысканных балов, бытовых и батальных сцен сменяют друг друга словно кадры на киноэкране, создавая эффект подлинного эпического полотна и погружая зрителя в атмосферу эпохи. Показ спектакля состоится в рамках фестиваля «Прокофьев — наш!», посвящённого 135-летию со дня рождения композитора. Музыкальный руководитель и дирижёр — Валерий Гергиев.