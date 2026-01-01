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Постер фильма Война и мир
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Война и мир

, 2026
Россия / спектакль / 12+
Постер фильма Война и мир

О фильме

20 июня в рамках проекта КАРО/АРТ состоится прямая трансляция оперы-эпопеи Сергея Прокофьева в грандиозной постановке Андрея Кончаловского. «Война и мир» в масштабной постановке Мариинского театра на сцене Большого: две сотни артистов, тысяча костюмов и шестьдесят тонн декораций. Один из самых сложных в художественном и техническом отношениях спектаклей Мариинского театра по праву является жемчужиной его репертуара. Выразительная работа кинорежиссёра Андрея Кончаловского отличается исключительной зрелищностью и размахом: картины изысканных балов, бытовых и батальных сцен сменяют друг друга словно кадры на киноэкране, создавая эффект подлинного эпического полотна и погружая зрителя в атмосферу эпохи. Показ спектакля состоится в рамках фестиваля «Прокофьев — наш!», посвящённого 135-летию со дня рождения композитора. Музыкальный руководитель и дирижёр — Валерий Гергиев.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 3 часа 43 минуты
Год выпуска 2026

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