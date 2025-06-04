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Виолет

, 2025
Violet
Австралия / драма / 18+
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Виолет - Трейлер
Виолет   Трейлер

В ролях

Eloise Molloy
Georgia
Emily Marszalek
Violet Beaufort
Lachlan McGeary
Rehearsal Cast Member #1
Connor Feenan
Rehearsal Cast Member #2
Lillee Mather-Glauser
Rehearsal Cast Member #3
Kya Pontifex
Rehearsal Cast Member #4
Brooke Harpin
Rehearsal Cast Member #5
Oliver Matthews
Rehearsal Cast Member #6
Jack Walsh
Actor #1
Blake Youngs
Actor #2
Режиссер Derek Yang
Сценарист Derek Yang, Isabella Pollard
Композитор Robert Hislop
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 14 июня 2026
Премьера в мире 4 июня 2025
Дата выхода
4 июня 2025 Австралия
Бюджет 10 000 AUD
Производство Silly Derek Media, Indies
Другие названия
Violet

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

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Виолет - Трейлер
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