В ролях
Emily Marszalek
Violet Beaufort
Lachlan McGeary
Rehearsal Cast Member #1
Connor Feenan
Rehearsal Cast Member #2
Lillee Mather-Glauser
Rehearsal Cast Member #3
Kya Pontifex
Rehearsal Cast Member #4
Brooke Harpin
Rehearsal Cast Member #5
Oliver Matthews
Rehearsal Cast Member #6
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Derek Yang
Сценарист
Derek Yang, Isabella Pollard
Композитор
Robert Hislop
Детали фильма
Страна
Австралия
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
14 июня 2026
Премьера в мире
4 июня 2025
Бюджет
10 000 AUD
Производство
Silly Derek Media, Indies