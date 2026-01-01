Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Не хочу быть взрослым
6.8
Киноафиша Фильмы Не хочу быть взрослым
6.8

Не хочу быть взрослым

, 1983
Ne khochu byt vzroslym
СССР / комедия, семейный / 18+
Постер фильма Не хочу быть взрослым
6.8

О фильме

Родители шестилетнего Павлика хотят сделать из своего любимого сына эрудита. Они постоянно заставляют мальчика много читать, учиться и добиваться успехов. Маме с папой так хочется, чтобы их сын во всем был первым. Однажды Павлик приезжает погостить к своей бабушке в деревню. Бабушка разрешает своему внуку выйти одному на прогулку. Прогулка оборачивается для юного героя веселым путешествием в Москву...

В ролях

Кирилл Головко-Серский
Pavlik
Наталья Варлей
Наталья Варлей
Katya
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Dima
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Sveta
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Andrey Nikitin
Людмила Чулюкина
Galya
Янина Лисовская
Янина Лисовская
Marina
Павел Винник
Vaslily Sergeyevich
Юрий Никулин
Юрий Никулин
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Нина Агапова
Режиссер Юрий Чулюкин
Сценарист Георгий Кушниренко, Юрий Чулюкин
Композитор Геннадий Гладков, Кантюков, Игорь Васильевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 4 мая 1983
Дата выхода
19 апреля 1984 Венгрия
4 мая 1983 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Ne khochu byt vzroslym, I Don't Want to Be a Grown-Up, Elveszett egy kékszemü, En halua tulla aikuiseksi, Nie chcę być dorosły, Не хочу быть взрослым

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Пару капель на кожу – и руки между походами в салон как у богини: подглядела «чудо»-средство у мастера
Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа
Самое грязное место в туалете — не ершик или ободок унитаза: эту вещь постоянно касаются открытой кожей
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше