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Родители шестилетнего Павлика хотят сделать из своего любимого сына эрудита. Они постоянно заставляют мальчика много читать, учиться и добиваться успехов. Маме с папой так хочется, чтобы их сын во всем был первым. Однажды Павлик приезжает погостить к своей бабушке в деревню. Бабушка разрешает своему внуку выйти одному на прогулку. Прогулка оборачивается для юного героя веселым путешествием в Москву...
|19 апреля 1984
|Венгрия
|4 мая 1983
|СССР