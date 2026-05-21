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Постер фильма Бабай
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Бабай

, 2026
Babay
Казахстан / комедия
Пойду 4
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Постер фильма Бабай
Пойду 4
Не пойду 1

О фильме

Вор-домушник Асхат по наводке пробирается в большой особняк, но его случайно обнаруживает 12-тилетняя девочка, Амина. Чтобы выкрутиться, Асхат притворяется призраком, и, к его удивлению, Амина ему верит. В этот же момент приходит отец Амины, Ербол, который впервые за долгое время видит свою дочь такой «живой» и заинтересованной. Ербол решает подыграть своей дочери и рассказывает мистическую историю про место, на котором построен их дом.

В ролях

Куандык Жунис
Улболсын Шалкарова
Азамат Сатыбалды
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 21 мая 2026
Дата выхода
21 мая 2026 Казахстан 6+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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