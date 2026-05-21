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Вор-домушник Асхат по наводке пробирается в большой особняк, но его случайно обнаруживает 12-тилетняя девочка, Амина. Чтобы выкрутиться, Асхат притворяется призраком, и, к его удивлению, Амина ему верит. В этот же момент приходит отец Амины, Ербол, который впервые за долгое время видит свою дочь такой «живой» и заинтересованной. Ербол решает подыграть своей дочери и рассказывает мистическую историю про место, на котором построен их дом.
|21 мая 2026
|Казахстан
|6+