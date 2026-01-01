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Манатсанун Панлертвонгскул Manatsanun Phanlerdwongsakul
Киноафиша Персоны Манатсанун Панлертвонгскул

Манатсанун Панлертвонгскул

Manatsanun Phanlerdwongsakul

Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Живая ярость 7.9
Живая ярость (2025)
Верующие 7.5
Верующие (2024)

Фильмография Манатсанун Панлертвонгскул

Живая ярость 7.9
Живая ярость Huo zhe yan
боевик, криминал, триллер 2025, Гонконг / США / Китай
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Верующие 7.5
Верующие
драма, криминал, дорама 2024, Таиланд
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