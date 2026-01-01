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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Манатсанун Панлертвонгскул
Manatsanun Phanlerdwongsakul
Киноафиша
Персоны
Манатсанун Панлертвонгскул
Манатсанун Панлертвонгскул
Manatsanun Phanlerdwongsakul
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Живая ярость
(2025)
7.5
Верующие
(2024)
Фильмография Манатсанун Панлертвонгскул
7.9
Живая ярость
Huo zhe yan
боевик, криминал, триллер
2025, Гонконг / США / Китай
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Верующие
драма, криминал, дорама
2024, Таиланд
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