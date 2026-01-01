Манатсанун Панлертвонгскул

Тут не только Абхазия: где отдохнуть с детьми в сентябре-2026 без адских цен — 5 направлений с лазурными пляжами и жарой

Россиян официально лишили выходного на Новый год из-за ситуации в стране: решение уже принято

Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике

Автор «Во все тяжкие» создал для Apple TV самый просматриваемый хит в истории — а потом разбил сердца фанатам новостью о 2 сезоне

Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»

Японцы сняли своего «Брата» сразу после выхода фильма с Бодровым: Балабанов любил эту версию не меньше своей

4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов

«Лучший sci-fi сериал в истории» урвал 8.4 на IMDb: это как «Игра Престолов», но в космосе и с идеальным финалом

Все 8 серий уже вышли целиком: свежий сериал с рейтингом 7,2 на IMDb с Дженнифер Гарнер идеален на пару уютных вечеров

Если любите запутанные расследования: 10 детективов с «Оскаром» и рейтингом IMDb от 7,2 до 8,2