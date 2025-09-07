Скоро в прокате «Кассета номер семь»
Постер фильма Ресторанчик Ки Нам
7.9
7.9

Ресторанчик Ки Нам

, 2025
Ky Nam Inn
Вьетнам / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Ресторанчик Ки Нам
7.9
О фильме

Сайгон, 1985 год. Кханг, молодой переводчик, делающий карьеру при новом вьетнамском режиме, получает задание перевести сказочную повесть «Маленький принц». Его жизнь кажется благополучной, но всё меняется, когда он знакомится со своей соседкой, замкнутой вдовой Ки Нам. Пережиток побеждённого Юга, она тихо живет рядом, зарабатывает приготовлением еды и мучается от невысказанной скорби. Когда из-за несчастного случая она временно лишается возможности работать, Кханг предлагает ей помощь. То, что начиналось как добрый поступок, постепенно перерастает в нечто гораздо более значимое. Но в мире, где правит диктатура, страсть может оказаться роковой, а любая связь – недолговечной.

В ролях

Liên Bỉnh Phát
До Ти Ха Иен
Phương Bình
Lý Kiều Hạnh
Trần Thế Mạnh
Tú Quyên
Режиссер Leon Lê
Сценарист Nguyễn Thị Minh Ngọc, Leon Lê
Композитор An Ton That
Детали фильма

Страна Вьетнам
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 сентября 2025
Дата выхода
28 ноября 2025 Вьетнам
Сборы в мире $193 955
Производство Hay Films, UFO Entertainment
Другие названия
Ky Nam Inn, Quán Kỳ Nam, Ресторанчик Ки Нам, 戀戀奇楠小館

Рейтинг фильма

7.9
7.9 IMDb
Литвяк
Литвяк
2026, Россия, боевик, драма, исторический, военный
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Грузовички
Грузовички
2026, Россия, анимация
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Полутон
Полутон
2025, Канада / США, ужасы, фантастика, триллер
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Грация
Грация
2025, Италия, драма
