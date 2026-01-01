Маленький мальчик жил в городке на севере Австралии, когда однажды случилось чудо: в двух шагах от его дома приземлился самолет, и из него вышел джазмен Билли Кросс. Он играл и покорил своей музыкой сердце Джона Андерсона, так звали мальчика. Он вырос и сколотил группу, назвал ее «Dingo Dusters». Шли годы, Джон все чаще замыкался в себе, писал Билли Кроссу письма, на которые ни разу не приходило ответа, и мечтал лишь об одном: когда-нибудь съездить в Париж, где жил Билли, и сыграть вместе с кумиром всей своей жизни…