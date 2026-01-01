Динго - dingo trailer
6.8

Динго

, 1991
Dingo
Австралия, Франция / драма, музыка / 18+
Динго  dingo trailer

О фильме

Маленький мальчик жил в городке на севере Австралии, когда однажды случилось чудо: в двух шагах от его дома приземлился самолет, и из него вышел джазмен Билли Кросс. Он играл и покорил своей музыкой сердце Джона Андерсона, так звали мальчика. Он вырос и сколотил группу, назвал ее «Dingo Dusters». Шли годы, Джон все чаще замыкался в себе, писал Билли Кроссу письма, на которые ни разу не приходило ответа, и мечтал лишь об одном: когда-нибудь съездить в Париж, где жил Билли, и сыграть вместе с кумиром всей своей жизни…

В ролях

Колин Фрилз
Майлз Дэвис
Джо Петруцци
Бриджитт Катийон
Бернар Фрессон
Бернадетт Лафон
Режиссер Рольф Де Хир
Сценарист Марк Розенберг
Композитор Майлз Дэвис, Мишель Легран
Детали фильма

Страна Австралия / Франция
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 2 июня 1991
2 июня 1991 Австралия
Производство Gevest Australia Productions, AO Productions, Ciné Cinq
Другие названия
Dingo, An American Story, Dingó, Dingo - Dog of the Desert, Динго, ディンゴ, 澳洲爵士春秋

6.8
6.8 IMDb

