Постер фильма В пропасть
7.2
В пропасть - official trailer
7.2

В пропасть

, 2025
Desbarrancada
Аргентина / драма, триллер / 18+
Постер фильма В пропасть
7.2
В пропасть - official trailer
В пропасть  official trailer

О фильме

Действие происходит в Аргентине в 1977 году. 37-летняя Джина тщетно мечтает родить ребёнка своему мужу, 58-летнему Карлосу. Он – влиятельный бизнесмен, замешанный в сомнительных сделках с военными в период диктатуры. Чтобы отвлечься от переживаний из-за невозможности стать матерью, Джина, будучи когда-то чемпионкой по конному спорту, занимается верховой ездой и влюбляется в конюха из своего клуба, однако вскоре понимает, что это не поможет ей залечить душевные раны. Неожиданно Джина узнаёт, что военные похитили её лучшую подругу, и решает обратиться за помощью к капитану из ближайшего окружения мужа, не подозревая о том, какими неприятностями ей это грозит.

В ролях

Луис Мачин
Луис Мачин
Карла Пандолфи
Даниэль Валенсуэла
Игнасио Гадано
Эльвира Онетто
Эльвира Онетто
Francisco Andrade
Режиссер Гваделупе Йепес
Сценарист Laura Santoro, Гваделупе Йепес
Композитор Лео Сухатович, Luna Sujatovich
Детали фильма

Страна Аргентина
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 14 ноября 2025
Дата выхода
11 декабря 2025 Аргентина +16
Бюджет $490 000
Производство Coupage Productions, Del Toro Films, GY Films
Другие названия
Desbarrancada, Woman Unchained, Zincirlerini Kıran Kadın, В пропасть

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

В пропасть - official trailer
В пропасть Official trailer
