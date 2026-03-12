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Постер фильма Спортивное сердце
6.3
Киноафиша Фильмы Спортивное сердце
6.3

Спортивное сердце

, 2026
Sportsko srce
Черногория / комедия
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Постер фильма Спортивное сердце
6.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Александр Джурица
Kum Sale
Милутин Караджич
Macura
Даниела Михайлович
Profesorka
Nina Neskovic
Maja
Miodrag Pejkovic
Tamara Radovanovic
Jasmina
Nikola Surbanovic
Pavle
Зинаида Дедакин
Marko Gvero
Taksista
Andrija Kuzmanovic
Наташа Нинкович
Stanislava
Marko Radojevic
Режиссер Милан Караджич
Сценарист Джёрдже Милосавльевич
Композитор Vladimir Petricevic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Черногория
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 12 марта 2026
Дата выхода
12 марта 2026 Сербия o.A.
12 марта 2026 Черногория o.A.
Сборы в мире $323 432
Производство Filmski centar Srbije, Vision Team
Другие названия
Sportsko srce, Sport Heart, Athlete's Heart

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 10 марта 2026

Отзывы о фильме

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