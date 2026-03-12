В ролях
Александр Джурица
Kum Sale
Даниела Михайлович
Profesorka
Tamara Radovanovic
Jasmina
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Милан Караджич
Сценарист
Джёрдже Милосавльевич
Композитор
Vladimir Petricevic
Детали фильма
Страна
Черногория
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
12 марта 2026
Дата выхода
|12 марта 2026
|Сербия
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|o.A.
|12 марта 2026
|Черногория
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|o.A.
Сборы в мире
$323 432
Производство
Filmski centar Srbije, Vision Team
Другие названия
Sportsko srce, Sport Heart, Athlete's Heart