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Киноафиша Фильмы Йети

Йети

Yeti
США / 18+

В ролях

Крис Пайн
Крис Пайн
София Бутелла
София Бутелла
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Iona Bell
Christian Ochoa Lavernia
Self - Martí
Николас Уиттман
Ансу Кабиа
Ансу Кабиа
Chef Leroy
Zgjim Baraliu
Klaus
Родерик Хилл
Carlo
Режиссер Майкл Чавес
Сценарист Peter Gaffney, Шон Трэтта
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Picturestart
Другие названия
Yeti

Рейтинг фильма

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Обновлено 9 марта 2026

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