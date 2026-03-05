Семейная комедия «Африкалык келин» основанная на реальных событиях. Марат Ниязмат уулу сначала объехал на велосипеде весь Кыргызстан, затем отправился в Москву, после чего добрался до Мекки и всё это на двух колёсах. Из Мекки он решает продолжить путь в Африку, где встречает темнокожую девушку по имени Люси. Между ними вспыхивает любовь, и Марат привозит её в Кыргызстан, где они женятся. Африканская невестка Люси быстро покоряет сердца кыргызстанцев, становится настоящей «звездой» и получает широкую известность. Однако в семье её принимают не сразу. К тому же за Люси приезжают родственники, намеренные вернуть её на родину. Это история о любви, традициях, столкновении культур и непростых отношениях между невесткой и свекровью.