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Постер фильма Африкалык келин
Киноафиша Фильмы Африкалык келин

Африкалык келин

, 2026
Африкалык келин
Кыргызстан / комедия
Пойду 2
Не пойду 3
Постер фильма Африкалык келин
Пойду 2
Не пойду 3

О фильме

Семейная комедия «Африкалык келин» основанная на реальных событиях. Марат Ниязмат уулу сначала объехал на велосипеде весь Кыргызстан, затем отправился в Москву, после чего добрался до Мекки и всё это на двух колёсах. Из Мекки он решает продолжить путь в Африку, где встречает темнокожую девушку по имени Люси. Между ними вспыхивает любовь, и Марат привозит её в Кыргызстан, где они женятся. Африканская невестка Люси быстро покоряет сердца кыргызстанцев, становится настоящей «звездой» и получает широкую известность. Однако в семье её принимают не сразу. К тому же за Люси приезжают родственники, намеренные вернуть её на родину. Это история о любви, традициях, столкновении культур и непростых отношениях между невесткой и свекровью.

В ролях

Аскат Сулайманов
Гулжамал Мамытбекова
Камчы Сарыбаев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 5 марта 2026
Дата выхода
5 марта 2026 Кыргызстан 14+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 3 марта 2026

Отзывы о фильме

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