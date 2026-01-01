Этот фильм-путешествие расскажет о Петербурге, где Николай Рерих прожил 42 года, покажет, как связаны духовно и культурно художник и город, в пространстве которого лежат истоки его творчества. Здесь и знаменитая гимназия Карла Мая, где учился Рерих, его братья и сыновья, и, конечно же, Университет и Академия художеств, сформировавшие его как мыслителя и художника, давшие ему фундаментальное образование юриста и живописца. Кроме того, в фильме освещены и другие адреса Рериха в Петербурге.