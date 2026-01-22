Оповещения от Киноафиши
Тәубе

Тәубе

Taube
О фильме

После таинственной аварии в шахте корыстный руководитель Серік Орманов впадает в кому и оказывается в мистическом трибунале, где семь его аталары выносят приговоры за забытые грехи прошлого. На каждом «судебном раунде» всплывают все глубже скрытые тайны, а Серік постепенно сталкивается с собственным мраком. Когда он наконец признаёт вину и получает смертный приговор, голос дочери пробуждает его к жизни. Очнувшись, Серік понимает: его главный враг — он сам, а преследуемое «золото» было лишь камнем, символом его ложных амбиций. Теперь у него один шанс — начать заново.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 22 января 2026
Дата выхода
22 января 2026 Казахстан 16+
Режиссер
Аскар Джумакеев
В ролях
Еркебулан Дайыров
Нургуль Даубаева
Нурбек Мукушев
Арелана Амангельдыева
Шерхан Пирназар
Рейтинг фильма

Отзывы о фильме

