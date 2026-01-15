40-летний Максат Дуйсенбаев переживает болезненный кризис среднего возраста. Нелюбимая работа, отменённое повышение и новость о скором рождении третьего ребёнка окончательно выбивают почву из-под ног. Максат погружается в депрессию, чувствуя, что жизнь пошла совсем не по тому сценарию. Именно в этот момент в его жизни неожиданно появляется отец — человек, умерший двадцать лет назад. Вернувшийся с того света, он намерен выполнить все обещания, которые когда-то дал сыну в детстве, но так и не успел сдержать. Совместное путешествие отца и сына превращается в череду абсурдных, смешных и трогательных ситуаций, заставляя Максата по-новому взглянуть на себя, свою семью и смысл жизни. Комедийная драма «Жұмақтан билет» — это история о втором шансе, несбывшихся мечтах и примирении с прошлым.