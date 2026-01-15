Оповещения от Киноафиши
Жұмақтан билет

Zhumaqtan bilet
О фильме

40-летний Максат Дуйсенбаев переживает болезненный кризис среднего возраста. Нелюбимая работа, отменённое повышение и новость о скором рождении третьего ребёнка окончательно выбивают почву из-под ног. Максат погружается в депрессию, чувствуя, что жизнь пошла совсем не по тому сценарию. Именно в этот момент в его жизни неожиданно появляется отец — человек, умерший двадцать лет назад. Вернувшийся с того света, он намерен выполнить все обещания, которые когда-то дал сыну в детстве, но так и не успел сдержать. Совместное путешествие отца и сына превращается в череду абсурдных, смешных и трогательных ситуаций, заставляя Максата по-новому взглянуть на себя, свою семью и смысл жизни. Комедийная драма «Жұмақтан билет» — это история о втором шансе, несбывшихся мечтах и примирении с прошлым.

Жұмақтан билет - трейлер
Жұмақтан билет  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 15 января 2026
Дата выхода
15 января 2026 Казахстан 12+
Производство Kazakhcinema
Другие названия
Ticket to Paradise, Билет в рай
Режиссер
Аскар Бисембин
Аскар Бисембин
В ролях
Еркебулан Дайыров
Марат Амираев
Мадина Акылбекова
София Балгазина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Жұмақтан билет - трейлер
Жұмақтан билет Трейлер
