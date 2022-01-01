Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Аскар Бисембин
Аскар Бисембин
Askar Bisembin
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Аскар Бисембин
Askar Bisembin
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 мая 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Биография Аскара Бисембина
Родился 10 мая 1979 года. Алма-Ата, Казахстан.
Развернуть
Фильмография Аскара Бисембина
Келiн особого назначения
комедия
2022, Казахстан
0.0
Жена - не стена
комедия
2018, Казахстан
0.0
Наурыз
комедия
2017, Казахстан / Россия
0.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все