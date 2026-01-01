Оповещения от Киноафиши
Близость

Affinity 18+
О фильме

Бывший спецназовец, переживающий травму прошлого, спасает женщину и обретает надежду на новую жизнь. Но её внезапное похищение рушит всё — ради спасения он собирает команду лучших бойцов. В погоне за врагами герой открывает страшную правду: возлюбленная создана учёным, потерявшим жену. Однако то, что скрыто за этой тайной, оказывается куда опаснее, чем он мог представить...
Страна Австралия / Чили / Таиланд / США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 1 января 2026
Дата выхода
1 января 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $13 831
Производство Atomik Content, Los Lobos Records, Zaror Entertainment
Другие названия
Affinity, Affinity: Więzy krwi, Bionaine, Navy Seals: Extraction (2026), Project: Affinity
Режиссер
Брэндон Слэгли
Брэндон Слэгли
В ролях
Луис Мэндилор
Луис Мэндилор
Марко Сарор
Марко Сарор
Brooke Ence
Jane Mirro
Эллиотт Эллисон
Эллиотт Эллисон
Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
