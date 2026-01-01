Бывший спецназовец, переживающий травму прошлого, спасает женщину и обретает надежду на новую жизнь. Но её внезапное похищение рушит всё — ради спасения он собирает команду лучших бойцов. В погоне за врагами герой открывает страшную правду: возлюбленная создана учёным, потерявшим жену. Однако то, что скрыто за этой тайной, оказывается куда опаснее, чем он мог представить...

